Fussball Bayern-Trainer Flick gespannt auf Klinsmann: „Viel bewegt“ Der langjährige DFB-Assistenztrainer Hansi Flick ist gespannt auf das Bundesliga-Comeback von Jürgen Klinsmann.

Mail an die Redaktion Jürgen Klinsmann, der neue Trainer von Hertha BSC, spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Gora/dpa

München.„Natürlich freut man sich, auch wenn ich den Jürgen nie so erlebt habe. Ich bin ja erst nach 2006 zur Nationalmannschaft gekommen, da war er schon weg“, sagte der Coach des FC Bayern am Freitag in München. Damals wurde Klinsmann-Assistent Joachim Löw zum Bundestrainer befördert, Flick wurde dann dessen Co-Trainer. Treffen habe es aber wiederholt gegeben.

„Jürgen war für das Sommermärchen einfach der, der es geschafft hat und der damals sehr viel bewegt hat. Ich denke, er wird versuchen, jetzt viel und schnell etwas zu bewegen. Mit Andi Köpke hat er einen an der Seite, den er kennt. Es ist spannend zuzuschauen“, sagte Flick. Bewerten wolle er das Engagement nicht, weil das nicht seine Aufgabe sei. „Aber klar freut es mich, dass er wieder in Deutschland und im Trainergeschäft ist.“ Klinsmann war in der Saison 2008/09 Trainer des FC Bayern, bis er Ende April 2009 entlassen wurde.