Fussball Bayern-Trainer Flick kein Fan der Toten Hosen Fußball-Trainer Hansi Flick (54) ist kein Fan der Toten Hosen.

Mail an die Redaktion Bayerns Interimstrainer Hansi Flick steht vor dem Spiel in das Stadion. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.„Es ist nicht so, dass ich diese Musikrichtung höre“, sagte Flick am Freitag in München vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern bei Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna-Profis werden an diesem Samstag im Bundesligaspiel gegen Flicks Bayern in einem Sondertrikot auflaufen, das der Verein zusammen mit der Rockband aufgelegt hat. Es ist ein rot-weißes Retroshirt mit einem Totenkopf. Die Mitglieder der Düsseldorfer Band um Frontmann Campino (57) sind teilweise seit Kindertagen Fortuna-Anhänger. Von den Toten Hosen gibt es auch ein Anti-Rekordmeister-Lied („Wir würden nie zum FC Bayern München gehen“).