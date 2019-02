Fussball Bayern-Training mit Coman: Angeschlagener Goretzka setzt aus Der angeschlagene Fußball-Profi Kingsley Coman hat am Montagabend in Liverpool am Abschlusstraining des FC Bayern München im Anfield-Stadion teilgenommen.

Niko Kovac, Trainer von FC Bayern München, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe

Niklas Süle (l-r), Thiago, James Rodriguez, Javi Martinez und Robert Lewandowski während einer Trainingseinheit. Foto: Nick Potts/PA Wire

Liverpool.Der 22 Jahre alte Franzose wirkte zumindest in den ersten 15 Minuten mit, die für die Medien zugänglich waren. Das tat Coman ohne erkennbare Probleme an seinem linken Fuß. Er schlug damit sogar Flanken bei einer ersten Übung mit Ball. Trainer Niko Kovac hatte zuvor in der Pressekonferenz angekündigt, dass Coman am Dienstagabend (21.00 Uhr) nur dann in dem Achtelfinal-Hinspiel auflaufen werde, wenn er „schmerzfrei“ sei.

Neben Franck Ribéry, der nach Vaterfreuden erst am Montagabend in Liverpool erwartet wurde, fehlte bei der Übungseinheit des deutschen Rekordmeisters auch Leon Goretzka. Der Nationalspieler klagt über eine Reizung im Sprunggelenk des rechten Fußes und wurde geschont. Der Mittelfeldspieler soll aber am Dienstag in der Startelf stehen.