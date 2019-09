Fussball Bayern-Training ohne Hernández Die Chancen auf einen Einsatz von Fußball-Weltmeister Lucas Hernández im Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei den Tottenham Hotspur stehen nicht gut.

London.Der französische Abwehrspieler nahm am Montagabend nicht am Abschlusstraining in London teil. Hernández klagte beim 3:2 am Wochenende in Paderborn wieder über Probleme im zuletzt operierten rechten Knie. Er reiste aber mit nach England.

Die letzte Entscheidung über einen Einsatz soll erst am Spieltag fallen, wie Trainer Niko Kovac ankündigte. Der Kroate erwartet am Dienstagabend (21.00 Uhr) „ein Spiel auf Augenhöhe“ gegen den letztmaligen Finalisten. „Wir wollen Minimum einen Punkt mitnehmen“, sagte Kovac zur Zielsetzung im Topspiel der Gruppe B. „Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt machen“, erklärte Angreifer Serge Gnabry, der einst für Tottenhams Stadtrivalen FC Arsenal spielte.