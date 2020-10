Anzeige

Covid-19 Kontaktbeschränkungen auch im Privaten Einen Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz tagte der bayerische Ministerrat. Söder stellt die Ergebnisse vor.

München.Der Ministerrat befasste sich heute in der Staatskanzlei mit den Folgen der Corona- Pandemie und den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz am Tag zuvor. Das Ergebnis stellte Ministerpräsident Markus Söder in der anschließenden Pressekonferenz vor. Bayern übernimmt den bundesweiten Teil-Lockown komplett. Bei den Kontaktbeschränkungen legt Bayern aber noch eins drauf: Im Freistaat gelten die Kontaktbeschränkungen nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen. Zudem werden bis Ende November Veranstaltungen aller Art untersagt und nicht nur solche, die der Unterhaltung dienen – Ausnahmen gelten nur für Gottesdienste und Demonstrationen, hat das bayerischen Kabinett am Donnerstag in München beschlossen.