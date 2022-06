Radfahren Bayern: Unterschriften für besseres Radnetz werden gesammelt

Ein Bündnis aus Verbänden und Parteien beginnt am Donnerstag damit, Unterschriften für ein Volksbegehren zur Verbesserung des Radwegenetzes in Bayern zu sammeln. An weit über der Hälfte der Staats- oder Bundesstraßen gebe es derzeit keinerlei Radwege, kritisieren die Initiatoren, zu denen unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zählt.

dpa