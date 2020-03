Gesundheit Bayern verbietet Großveranstaltungen Wie am Montagabend bekannt wurde, will die Regierung Ereignisse mit mehr als 1000 Gästen untersagen. Das gilt bis Karfreitag.

Merken

Mail an die Redaktion Weil sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet, sollen bis Ostern keine größeren Veranstaltungen mehr stattfinden. Foto: Torsten Silz / AFP

München.Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Zuvor hatte die „Augsburger Allgemeine“ berichtet.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.