Pandemie Bayern verdoppelt die Coronahilfe Söder kündigt am Dienstag ein weiteres großes Hilfspaket für die Wirtschaft an. 120 000 Anträge seien gestellt worden.

Mail an die Redaktion Markus Söder , Ministerpräsident von Bayern, und Albert Füracker, bayerischer Finanzminister Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Der Freistaat Bayern will ein weiteres großes Hilfspaket für die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft auflegen. Dazu soll das Haushaltsvolumen von zehn auf 20 Milliarden Euro verdoppelt werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. „Wir machen uns riesige Sorgen um die wirtschaftliche Herausforderung“, sagte Söder.

Die Corona-Krise sei vielleicht „die zentralste Belastungsprobe für unseren gesamten Wohlstand“. Insbesondere sollen Kreditrahmen bei der LfA Förderbank erhöht werden, zudem soll es mehr Bürgschaften zu besseren Konditionen und mit höheren Volumina geben. Eine Milliarde Euro an Hilfsgeldern sei bereits in Auszahlung, 120000 Anträge seien gestellt worden. Der Staatsbürgschaftsrahmen soll verzehnfacht werden. Zudem schloss Söder künftige Staatsbeteiligungen an besonders attraktiven Unternehmen nicht aus, um drohende Übernahmen zu verhindern.

Sind solche Beschränkungen der Freiheit notwendig?

Irgendwann werde man die Frage stellen, ob solche Beschränkungen der Freiheit wirklich notwendig seien, sagte der Ministerpräsident. Darum solle es nun parallel zu den einschneidenden Maßnahmen ein Monitoring auf ethischer, gesellschaftlicher und juristischer Ebene geben. Er habe drei verdiente Persönlichkeiten gebeten, dieses vorzunehmen – darunter die ehemalige Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler, die dem neu zu bildenden bayerischen Ethikrat vorsteht. Die anderen zwei sind ehemalige Präsidenten von Oberlandesgerichten: Christoph Strötz vom OLG Nürnberg und Clemens Lückemann vom OLG Bamberg. Ihre Aufgabe sei zu spiegeln, ob die vielen Beschränkungen mit der Liberalität in Einklang zu bringen seien.

Italiener zur Behandlung in Bayern

Angesichts der weiterhin steigenden Zahl an Infektionen und Todesfällen bleibt die Lage laut Söder „sehr, sehr ernst“. Es gebe keinen Anlass zu Entwarnung, sondern zu „Disziplin und Konsequenz“. Er hat der Forderung einiger Bürgermeister nach einer Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise eine klare Absage erteilt. Man werde jetzt keine weiteren Einschränkungen machen, sagte Söder. „Das wäre jetzt das falsche Signal“, betonte er. Erlaubt seien Aufenthalte an der frischen Luft, und das gelte „natürlich auch für einen Ausflug, wenn man den machen sollte“, sagte der Regierungschef. Söder appellierte aber an alle, das in „vernünftiger Form“ zu machen. Die Bürgermeister im Tegernseer Tal wollten in der Corona-Krise Ausflüge in ihre Region behördlich untersagen lassen.

Darum ist „Social Distancing“ so wichtig:

Bayern will angesichts der Corona-Krise schwerkranke Italiener zur Behandlung in bayerische Krankenhäuser aufnehmen. Bayern wolle im Rahmen der Möglichkeiten mit „medizinischem Gerät“ helfen, aber auch einige Patienten aus Italien aufnehmen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. „Wir wollen auch da ein Signal der Humanität setzen.“

Söder will Bereitschaft der anderen erfragen

Die konkrete Umsetzung müsse noch diskutiert werden. Söder kündigte außerdem an, die Bereitschaft der anderen Bundesländer, ebenfalls Italiener aufzunehmen, im Ministerrat abzufragen.

Bayern folgt damit dem Beispiel unter anderem des Saarlands und Baden-Württembergs, die ebenfalls akute Beatmungspatienten aus ihrem Nachbarland Frankreich aufnehmen. Mit rund 64000 registrierten Infizierten und mehr als 6000 Toten ist Italien besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind außerdem völlig überlastet. Es fehlen Betten mit Beatmungsgeräten, Material und Personal.

Bayern unterstützt Pflegepersonal

Bayern hat 87 dringend benötigte Beatmungsgeräte erhalten. Diese sollten nun an die Kliniken im Freistaat verteilt werden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Bestellt worden seien insgesamt 1200 Beatmungsgeräte. Diese sind wichtig, weil das neuartige Coronavirus die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen kann.

Der Freistaat Bayern will ab dem 1. April die Kosten für Essen und Trinken der Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern, Altenheimen, aber auch Behinderteneinrichtungen übernehmen. „Wir wollen einfach ein Signal setzen, des Dankeschöns, schon jetzt für die Arbeit, die dort geleistet wird“, sagte der Ministerpräsident.

„Wir wollen auch ganz speziell den Menschen, die Tag und Nacht kämpfen um das Leben von anderen Menschen, die sich hier sorgen und kümmern, eine Unterstützung geben“, sagte auch Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Das sei das Mindeste, was man tun könne, dass das Pflegepersonal nicht auch noch das Essen in der Kantine zahlen müsse.

Am Dienstagvormittag hat sich das Kabinett zur Corona-Pandemie und Hilfen für die Wirtschaft beraten. Im Anschluss informierten Ministerpräsident Markus Söder, Finanzminister Albert Füracker, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml über die Ergebnisse der Sitzung. Hier finden Sie die Übertragung:

