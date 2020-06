Anzeige

Kabinett Bayern verdoppelt Hilfen für Kommunen Die Kommunen im Freistaat können sich über insgesamt vier Milliarden Euro freuen. Die Hälfte kommt aus Berlin.

Mail an die Redaktion Bayern unterstützt seine Kommunen zusätzlich zum Bund mit weiteren zwei Milliarden Euro. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.Zur Unterstützung der Kommunen in der Corona-Krise verdoppelt der Freistaat Bayern in diesem Jahr die Finanzhilfen des Bundes. „Das heißt, die bayerischen Kommunen können in diesem Jahr mit rund vier Milliarden Euro zusätzlich rechnen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München an. Das Geld stamme aus den bisherigen, vom Landtag bereits beschlossenen Kreditermächtigungen im Rahmen des zweiten Nachtragshaushalts.

Konkret könnten die Städte und Gemeinden mit den jeweils zwei Milliarden Euro aus München und Berlin die Gewerbesteuerausfälle kompensieren oder sie für den Öffentlichen Personennahverkehr und verwenden. „Damit haben die Kommunen schon eine sehr hohe Möglichkeit, dieses Jahr sehr gut zu bestehen, und werden auch die Chance haben, ihre Investitionstätigkeit komplett weiter fortsetzen zu können“, betonte Söder. (dpa)