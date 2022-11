Soziales Bayern verlängert Förderprogramm für Pflegeangebote

Bayern verlängert ein Förderprogramm mit dem Ziel, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten sozialen Umfeld bleiben können. Das teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in München mit. Für das Programm mit dem Namen „PflegesoNah“ habe die Staatsregierung seit 2020 rund 200 Millionen Euro bewilligt.

dpa