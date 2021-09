Anzeige

Fussball Bayern verlängert Vertrag mit Hoffmann: Leihe nach England Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Torwart Ron-Thorben Hoffmann bis 30.

Mail an die Redaktion Torwart Ron-Thorben Hoffmann vom FC Bayern steht im Tor. Foto: Matthias Balk/dpa/archivbild

München.Juni 2023 verlängert. Gleichzeitig wechselt der 22-Jährige, der zuletzt vor allem in der 3. Fußball-Liga zum Einsatz gekommen war, für diese Saison auf Leihbasis zum englischen Drittligisten AFC Sunderland, wie beide Vereine am Mittwoch mitteilten. „Ich will mich als Spieler weiterentwickeln und freue mich, dass Sunderland mir die beste Möglichkeit dazu gegeben hat“, sagte Hoffmann laut Mitteilung des englischen Clubs.

Hoffmann, der unter anderem über die Jugend von Hertha BSC und RB Leipzig 2015 zum deutschen Rekordmeister gekommen war, hatte in der vergangenen Spielzeit 25 Einsätze in der 3. Liga absolviert.

Zusätzlich verlängerten die Bayern den Vertrag mit Stürmer Marvin Cuni um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 - und liehen ihn für die laufende Saison an den Zweitligisten SC Paderborn aus. Cuni kam im Sommer 2012 zum Nachwuchs der Münchner und spielte in der vergangenen Spielzeit leihweise für den Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach.

