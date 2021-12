Anzeige

Neue Corona-Regeln Bayern verschärft die Corona-Regeln Geisterspiele, 2G in der Außengastro und Entschädigungen für Marktleute. Was das bayerische Kabinett beschlossen hat.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz zu den neuen Corona-Regeln in Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Es gibt wieder neue Corona-Regeln in Bayern. Im Einzelhandel haben vom kommenden Mittwoch (8. Dezember) an nur noch Geimpfte und Genesene Zugang - ausgenommen sind Einkäufe für den täglichen Bedarf.

Das hat das bayerische Kabinett am Freitag beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mitteilte. Damit setzt die Staatsregierung einen Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag um.

Neue Corona-Regeln in Bayern

Neu ist: Für gastronomische Angebote im Freien gilt in Bayern künftig ebenfalls die 2G-Regel, Zugang also nur für Geimpfte und Genesene. Auch ein öffentliches Alkoholverbot, und damit auch das Verbot des Verkaufs von Glühwein to go, soll in Kraft treten. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte werden weiter verschärft.

Fußballspiele in Bayern werden zudem vorerst ohne Zuschauer stattfinden. Die neuen Beschlüsse gelten bereits ab diesem Samstag und betreffen den gesamten „Profisport für überregionale Ligen“, wie Söder verkündete.

Die Heimspiele von Fußball-Bundesligist FC Augsburg gegen den VfL Bochum sowie des Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel müssen am Samstag somit vor leeren Rängen stattfinden. Bis wann die Regelung gilt, sagte Söder zunächst nicht.

Testpflicht für Kita-Kinder wird geprüft

Bayern will künftig auch Kinder in Kindertagesstätten verpflichtend auf Corona testen. Söder sagte, das Sozialministerium solle bis Dienstag einen Vorschlag für eine Testpflicht auch in der Kita machen. Dies müsse allerdings praktikabel und umsetzbar sein und nicht zu einer Überlastung des Personals führen.

Bisher werden Grundschulkinder zwei Mal pro Woche einem Pooltest unterzogen. Für Kindertagesstätten ist das Testen derzeit noch freiwillig, es gibt dafür Test-Angebote. Gegen eine Testpflicht für die ganz Kleinen hatte sich Widerstand aus der Elternschaft geregt.

Die Weihnachtsferien sollen aber nicht früher als geplant starten. Das sagten Söder und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Auch die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler soll demnach nicht ausgesetzt werden.

Bayern will Marktleute entschädigen

Der Freistaat Bayern will außerdem den vom Ausfall der Weihnachtsmärkte betroffenen Händlern einen Ausgleich für ihre entgangenen Einnahmen zahlen. Das Kabinett beauftragte am Freitag das Wirtschaftsministerium, ein entsprechendes Konzept für die Zahlung eines Unternehmerlohns an Marktbeschicker und Schausteller zu erarbeiten. Der Lohn von bis zu 1500 Euro monatlich könnte für den Zeitraum vom 1. November bis 31. März gezahlt werden - zusätzlich zu den Hilfen vom Bund. „Ich denke, das ist ein gutes Signal“, sagte Söder.

Die Marktleute sind von den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen besonders betroffen. Sie sind von der Absage der Märkte zum Teil während des Aufbaus ihrer Buden überrascht worden. Ein Großteil der Investitionen für die Weihnachtsmarktsaison 2021 war bereits längst getätigt. Die dem gegenüberstehenden Einnahmen bleiben aber fast komplett aus.

Söder: „Neue Welle ist angeknackst“

Angesichts leicht gesunkener Infektionszahlen in Bayern hat Söder die ergriffenen Maßnahmen als wirkungsvoll bezeichnet. „Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen“, sagte er. Bayern liege bei der Inzidenz „stabil in der Mitte der Bundesländer“, sagte Söder. „Was zeigt es: Es wirkt“, betonte er.

Söder forderte die Bevölkerung auf, bei den Anstrengungen zur Kontaktvermeidung und zur Absenkung der Infektionen nicht nachzulassen. „Die Inzidenz muss runter und die Intensivbetten müssen entlastet werden“, sagte Söder.

Obwohl die Zahl der Infektionen binnen der zurückliegenden Woche zurückgegangen sei, sei die Situation auf den Intensivstationen weiter extrem angespannt. Es gebe kaum freie Betten. Die Lage in den Krankenhäusern bilde das Infektionsgeschehen von vor einigen Wochen ab. (dpa/am)