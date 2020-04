Pandemie Bayern verstärkt Corona-Forschung Patientenstudie zu Covid-19 geplant. Wir übertragen Pressekonferenz mit Regierungschef Söder ab 10 Uhr im Livestream.

Von Christine Schröpf

München.Bayerische Medizinwissenschaftler sollen die Corona-Pandemie und ihre Folgen noch intensiver begleiten. Dazu zählt dem Vernehmen nach eine Patientenstudie, bei der Gesetzmäßigkeiten des Verlaufs der Viruserkrankung herausgefiltert und bisher schon Bekanntes noch einmal fundiert auf den Prüfstand gestellt werden soll. Details dazu will Ministerpräsident Markus Söder ab 10 Uhr bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei nennen, die die „Mittelbayerische“ im Livestream überträgt. Er verspricht sich von der Forschung auch konkrete Hinweise auf politisches Handeln. Erwartet wird, dass Söder bei dem Termin auch aktuelle Zahlen zu Infizierten und Todesfällen im Freistaat nennt und Auskunft gibt, wie sehr sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus seit Beginn der bayerischen Ausgangsbeschränkungen am 21. März verändert hat. An der Pressekonferenz nimmt auch Wissenschaftsminister Bernd Sibler teil, außerdem die Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München, Professorin Ulrike Protzer, und der Leiter der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum der Universität München, Professor Michael Hoelscher.

Sibler wird zudem am Mittag an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg erwartet. Dort informiert er sich über die Angebote und Möglichkeiten der Online-Lehre für das Sommersemester 2020. Auch per Zoom-Videokonferenz lässt ein Führungsteam der Hochschule diverse Optionen präsentieren. Sibler wird von Präsidenten, Professor Wolfgang Baier, dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Professor Ralph Schneider, und vom Dekan der Informatik-Fakultät, Professor Christoph Skornia erwartet.

Bayern hatte im März den Semesterbeginn an den Hochschulen zunächst bis 20. April verschoben. Nach Ostern soll - so die aktuellen Planungen - die Vorlesungszeit aber notfalls in Form von Internetangeboten starten. Der niederbayerische SPD-Landtagsabgeordnete Christian Flisek stellt in Frage, dass sich dieser Termin in Corona-Zeiten sicher halten lässt. Bereits Anfang der Woche hatte der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion gefordert, das Sommersemester zwar nicht komplett ausfallen zu lassen, aber als „Nullsemester“ zu deklarieren und damit nicht auf Regelstudienzeit, Maximalstudiendauer oder BAföG-Bezug anzurechnen - und zwar aus Chancengerechtigkeit.

Die technischen Möglichkeiten zum ausschließlich digitalen Lehr- und Prüfungsbetrieb seien nicht an allen Hochschulen und Universitäten gleichwertig vorhanden. „Es wäre schade und widersinnig, diese Formate nicht zu nutzen. Aber dort, wo es diese Angebote noch nicht in dieser Form gibt, darf es nicht zu Nachteilen für die Studierenden kommen.“

Aus Reihen der Liberalen kam unterdessen bereits der Ruf, das Sommersemester auf mindestens August zu verschieben. Wolfgang Heubisch, wissenschaftspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, hält einen Start am 20. April für grob fahrlässig. „Der Höhepunkt der Corona-Krise in Bayern ist immer noch nicht erreicht. Viele Studenten sind aufgrund der ungewissen Situation extrem verunsichert. Die bayerische Staatsregierung muss Klarheit und Planungssicherheit schaffen.“ Onlinekurse könnten aber bis August parallel laufen. Nach einem späten Start des Sommersemesters soll das Wintersemester nach Heubischs Worten dann am 2. November wieder regulär beginnen. „Wichtig ist: Die Studenten dürfen auf keinen Fall ein Semester verlieren.“

