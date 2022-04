Anzeige

Bundesliga Bayern vor Meister-„Matchball“ - Fürth will Abstieg abwenden Nach seinem enttäuschenden Champions-League-Aus will der FC Bayern schnell ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga nachlegen. Mit einem Sieg am heutigen Sonntag bei der abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld möchten sich die Münchner ein „Matchball-Spiel“ um die zehnte Meisterschaft nacheinander verschaffen. So bezeichnete Trainer Julian Nagelsmann die fest eingeplante Ausgangslage für das Spitzenspiel zuhause gegen Verfolger Borussia Dortmund am 23. April.

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Aktuell liegen die Münchner sechs Punkte vor dem Dauerrivalen, der am Samstag 6:1 gegen den VfL Wolfsburg gewann. Am Dienstag war der FC Bayern zum zweiten Mal nacheinander im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden.

Greuther Fürth braucht auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim einen Sieg. Andernfalls droht den Franken der Abstieg. Gelingt Bielefeld in München die Überraschung und verliert das Kleeblatt, ist der Abstieg besiegelt.