Fussball

Bayern vor Titelgewinn in Augsburg: Ribéry feiert Geburtstag

Jetzt hat es der FC Bayern selbst in der Hand. Siegen die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg, ist der Gewinn der 28. Meisterschaft schon am 29. Spieltag perfekt. In diesem Fall müssen die Triple-Jäger auch nicht bis auf den Ausgang des Abendspiels zwischen Verfolger Schalke 04 und Hamburg warten. Sollten die Münchner beim Nachbarn aus Schwaben ihre sechste Meisterschaft am Stück gewinnen, wird es aber keine große Party geben. Denn am Mittwoch steht schon das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla an.