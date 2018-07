Fussball

Bayern-Vorstandsboss: Özil kein „exklusiver Sündenbock“

In der emotionalen Debatte um Mesut Özil und die Erdogan-Fotos hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den Fußball-Nationalspieler in Schutz genommen. „Es ist offensichtlich nicht gut gehandhabt worden, aber ich glaube, Mesut Özil als exklusiven Sündenbock darzustellen, sorry, das finde ich für weit überzogen“, sagte Rummenigge am Freitag in München.