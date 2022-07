Machbarkeitsstudie Bayern will Ausbreitung fremder Stechmücken beobachten

Bayern will die Ausbreitung fremder Stechmücken im Freistaat möglichst flächendeckend beobachten. Die erste Mückenfalle für eine Machbarkeitsstudie dazu stellte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag bei der Dienststelle des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim (Landkreis München) auf. Bis Ende 2023 soll die Behörde im Auftrag von Gesundheits- und Umweltministerium untersuchen, unter welchen Bedingungen eine systematische Beobachtung gebietsfremder Mückenarten möglich ist.

dpa