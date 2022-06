Staatsregierung Bayern will Beratungsstelle für Opfer von Hass im Netz

Menschen in Bayern sollen sich bei Hasskommentaren im Netz bald an eine Beratungsstelle des Freistaats wenden können. Die Staatsregierung habe einen Vertrag ausgehandelt, um die baden-württembergische Meldestelle „Respect!“ mitnutzen zu können, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Donnerstag nach dem Frühjahrstreffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Bund und Ländern. Details will er nach den Pfingstferien ankündigen.

dpa