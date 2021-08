Anzeige

Kabinett Bayern will Clubs und Discos im Oktober wieder öffnen Clubs und Diskotheken sollen in Bayern ab Oktober wieder öffnen können.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München nach der Sitzung des Ministerrates mit. Das sei „sicherlich die mutigste Entscheidung“. Er kündigte eine Regelung wie in Baden-Württemberg an. Demnach sollen nur Menschen Zutritt haben, die von Covid-19 genesen, gegen eine Corona-Infektion geimpft oder negativ darauf getestet wurden. Dabei reiche allerdings kein Schnelltest, sondern es müsse ein PCR-Test sein, betonte Söder - „weil dort das Abstandhalten naturgemäß die größte Herausforderung ist“. Auch die coronabedingte Sperrstunde im Freistaat soll fallen.

