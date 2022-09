Bundesliga Bayern will Krise beenden: „Nicht unser Anspruch“

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) die Bundesliga-Misere beenden. Die Münchner blieben zuletzt viermal nacheinander sieglos und belegen in der Tabelle nur den fünften Platz. Mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen soll die Trendwende eingeleitet werden.

dpa