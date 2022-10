Ausbau der Erneuerbaren Bayern will mehr Tempo bei Erneuerbaren Energien machen

Der Freistaat Bayern will nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Tempo beim Ausbau von Erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Die Staatsregierung überlege, wie „ein stärkerer Beschleunigungseffekt bei allen Erneuerbaren Energien“ möglich sei, sagte Söder am Dienstag nach einer Sitzung seines Kabinetts in München. „Das Ziel muss sein, schneller unabhängig zu werden“, sagte Söder.

dpa