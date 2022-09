Regierung Bayern will nicht für Nachfolger von 9-Euro-Ticket zahlen

Bayern will kein Geld für ein Nachfolge-Angebot zum 9-Euro-Ticket ausgeben - auch wenn sich der Bund mit 1,5 Milliarden Euro beteiligt. „Wenn der Bund das haben will, muss der Bund das finanzieren“, sagte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums am Montag. „An dieser Haltung hat sich nichts geändert.“

dpa