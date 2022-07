Verkehr Bayern will von der Bahn belastbare Zahlen zur Stammstrecke

In der Debatte um eine mögliche Kostenexplosion bei der geplanten zweiten Stammstrecke für S- und U-Bahnen in München hat die bayerische Staatsregierung die Bahn zur Vorlage belastbarer Zahlen aufgefordert. „Der Freistaat plant nicht und der Freistaat baut nicht. Wir sind wie der Bund nur Geldgeber“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. „Am Ende dreht es sich immer um dasselbe - die Kostenrechnung der Deutschen Bahn.“ Die Opposition wirft der Staatsregierung vor, schon Ende 2020 von den Kostensteigerungen gewusst, diese aber nicht öffentlich gemacht zu haben.

dpa