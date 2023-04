Lehrer Bayern wirbt auch in anderen Bundesländern mit Prämien

Mit einer Prämie von 3000 Euro sollen Lehrer auch aus anderen Bundesländern in bayerische Regionen mit besonders großem Bedarf an Lehrkräften gelockt werden. „Die neue Regionalprämie in Höhe von 3000 Euro ist ein zusätzlicher Anreiz, sich zum neuen Schuljahr in den bayerischen Schuldienst zu bewerben - gerade in ländlichen und grenznahen Regionen, in denen wir einen erhöhten Bedarf an Lehrkräften haben. Mit der Regionalprämie schaffen wir einen weiteren Baustein, um die Unterrichtsversorgung in Bayern dauerhaft zu sichern“, sagt Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch in München.

dpa