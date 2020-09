Anzeige

Energie Bayern zahlt 50 Millionen für 100 Wasserstoff-Tankstellen Mit rund 50 Millionen Euro Fördergeldern will die Staatsregierung bis zum Jahr 2023 100 Wasserstoff-Tankstellen im ganzen Land aus dem Boden stampfen.

Mail an die Redaktion Die Aufschrift „H2“ steht auf einem Zapfhahn einer Produktionsanlage für Wasserstoff. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Nürnberg.„Beim Thema Wasserstoff ist jetzt genug geredet, jetzt wird umgesetzt. Das Tankstellen-Förderprogramm ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie, Wasserstoff als wichtigen Energieträger für die Mobilitäts- und Energiewende zu entwickeln“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Mittwoch in Nürnberg.

Mit dem am 1. Oktober startenden Förderprogramm werden öffentliche wie nicht-öffentliche Wasserstoff-Tankstellen für Nutzfahrzeuge, Busse sowie Logistikfahrzeuge unterstützt. „Damit schaffen wir neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für Tankstellen-Standorte in der breiten Fläche: an kommunalen Betriebshöfen, bei Stadtwerken, für Fuhrpark- und Omnibusunternehmen“, sagte Aiwanger.