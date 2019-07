Verkehr Bayern zahlt Unternehmern 68 Millionen Euro für neue Busse Mit rund 68 Millionen Euro subventioniert der Freistaat in diesem Jahr den Kauf von 900 Bussen durch bayerische Omnibusunternehmen.

Mail an die Redaktion Verschiedene Euro-Geldscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

München.„Alle geförderten Busse erfüllen den klimafreundlichen Abgasstandard Euro VI und leisten damit einen Beitrag zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz“, sagte Bauminister Hans Reichhart (CSU) am Montag in München.

Die Busförderung sei ein wichtiger Baustein in der Wirtschaftsförderung. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge 751 Linienbusse mit 56 Millionen Euro gefördert. 75 Prozent davon gingen an private, überwiegend mittelständische Omnibusunternehmen im Freistaat. Insgesamt seien durch die Busförderung Investitionen in Höhe von mehr als 185 Millionen Euro ausgelöst werden.

Alle neuen Fahrzeuge entsprächen modernsten Anforderungen und ermöglichten etwa Menschen mit Behinderungen, Senioren und Eltern mit Kinderwagen eine barrierefreie Fahrt, sagte Reichhart. Dies sei ein Grund mehr, sich für den Bus und gegen das Auto zu entscheiden.