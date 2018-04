Bundesrat

Bayern: Entschädigungen für Justizopfer mehr als verdoppeln

Unberechtigt Inhaftierte sollten nach Ansicht von Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) eine mehr als doppelt so hohe Entschädigung bekommen wie bislang üblich. „Der momentane Betrag in Höhe von 25 Euro pro Tag ist deutlich zu gering und nicht mehr angemessen. Wir fordern daher die Bundesregierung auf, diesen Betrag zeitnah deutlich zu erhöhen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München.