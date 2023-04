Banken BayernLB meldet fast verdoppelten Gewinn

Die BayernLB hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Der Jahresüberschuss schoss um 90 Prozent von 553 Millionen auf über eine Milliarde Euro in die Höhe, wie die Landesbank am Mittwoch in München mitteilte. Erfreulich ist das unter anderem für Finanzminister Albert Füracker (CSU): Die Bank schüttet 225 Millionen an die Eigentümer aus - das sind der Freistaat und die bayerischen Sparkassen.

dpa