Partei Bayerns AfD-Chefin an Krebs erkrankt Corinna Miazga hat ihre Diagnose öffentlich gemacht. Ihr Amt an der Spitze der Partei lässt sie vorläufig ruhen.

Mail an die Redaktion AfD-Landeschefin Corinna Miazga hat ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

München.Die bayerische AfD-Landesvorsitzende Corinna Miazga hat am Donnerstag ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht und angekündigt, dass sie ihre Arbeit an der Parteispitze vorerst ruhen lassen und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. „Vor mir steht nun ein langer Weg, der all meine Energie und Kraft beanspruchen wird, um diese bösartige Krankheit zu besiegen“, heißt es in einem Rundbrief an die Mitglieder.

Die Diagnose sei am vergangenen Freitag abschließend bestätigt worden, die ersten Therapieschritte hätten bereits begonnen. Miazga ist 37 Jahre alt. Die Bundestagsabgeordnete steht seit September 2019 an der Spitze der bayerischen AfD. Sie hatte sich damals gegen Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner durchgesetzt.