Euroleague Bayerns Basketballer bereit für Barcelona: Würzburg besiegt

Die Basketballer des FC Bayern München sind bereit für die große Euroleague-Herausforderung gegen den FC Barcelona. Zwei Tage vor dem Playoff-Showdown gegen die Katalanen siegten die Münchner in der Bundesliga am Sonntagabend deutlich mit 92:57 (48:23) gegen s.Oliver Würzburg. Nationalspieler Andreas Obst war mit 18 Zählern bester Werfer der Gastgeber, die am Dienstagabend (20.00 Uhr) im fünften und entscheidenden Spiel in Barcelona gefordert sind und als erstes deutsches Team in der Euroleague-Geschichte das Final Four erreichen wollen. Dieses findet vom 19. bis 21. Mai in Belgrad statt.

dpa