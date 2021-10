Anzeige

Basketball Bayerns Basketballer gastieren im Viertelfinale in Chemnitz Titelverteidiger FC Bayern München gastiert Mitte November im Viertelfinale des deutschen Basketball-Pokals bei den Niners Chemnitz.

Mail an die Redaktion Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Bayreuth.Dies ergab die Auslosung am Dienstagabend in Bayreuth. Meister Alba Berlin muss im Kampf um den Einzug in das Top Four bei medi Bayreuth antreten. Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen lauten: Löwen Braunschweig gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt sowie Hakro Merlins Crailsheim gegen s.Oliver Würzburg. Die Partien finden am 13. und 14. November statt.

