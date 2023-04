Basketball-Bundesliga Bayerns Basketballer sichern sich Playoff-Teilnahme

Der FC Bayern München hat nach dem siebten Sieg in Serie sieben Spiele vor Ende der regulären Saison in der Basketball-Bundesliga die Playoff-Teilnahme gesichert. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Montag bei den Würzburg Baskets mit 67:49 (40:21) und bleibt mit einer Bilanz von 21:6 Siegen hinter dem Spitzenduo Alba Berlin und den Telekom Baskets Bonn (jeweils 25:2) auf Platz drei. Würzburg (14:14) steht weiterhin als Tabellenachter auf einem Playoff-Rang.

dpa