Fußball Bayerns de Ligt wieder gesund: Rückkehr zum Oranje-Team

Matthijs de Ligt kehrt nach überstandener Virusinfektion zur niederländischen Fußballnationalmannschaft zurück. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern München hatte bei der 0:4-Niederlage des Oranje-Teams zum Start in die EM-Qualifikation gegen Vizeweltmeister Frankreich am Freitag noch gefehlt. Am Samstag wurde er wieder im Kader der Niederländer erwartet. Das teilte der Verband mit. Ebenso stößt Bart Verbruggen vom RSC Anderlecht wieder zum Team. Am Montag spielt die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman in Rotterdam gegen Gibraltar (20.45 Uhr).

dpa