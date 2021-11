Anzeige

Finanzen Bayerns Etat 2022 behält Corona-Format Der Haushaltsentwurf der Staatsregierung bleibt mit 71 Milliarden Euro auf hohem Niveau. Eine gute Nachricht gibt es doch.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Freistaat muss in der Corona-Krise wieder viel Geld auf den Tisch packen. Der Etat-Entwurf, der in den Landtag eingebracht wird, sieht 71 Milliarden Euro vor. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

München.Viele Stunden hatten CSU und Freie Wähler bei ihrer Regierungsklausur um den Haushaltsentwurf für 2022 gerungen - zum Auftakt am Sonntag redete man sich bis ein Uhr nachts die Köpfe heiß. Nun stehen die Eckpfeiler eines Etats, der das dritte Mal in Folge stark von der Corona-Pandemie geprägt ist. „Mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität“ seien wichtige Weichen fürs Land gestellt worden, sagte Regierungschef Markus Söder (CSU) am Montag bei einer Pressekonferenz. Das Volumen umfasst 71 Milliarden Euro.

# Ein „Booster“ für den Klimaschutz

# Vom 20-Milliarden-Euro-Kreditrahmen, den der Landtag 2020 der Regierung für die Bewältigung der Corona-Krise freigegeben hatte, sind bisher erst rund 14 Milliarden Euro ausgeschöpft - somit sind auch noch die 5,9 Milliarden Euro abgedeckt, die im kommenden Jahr in den Kampf gegen Corona investiert werden sollen, „um möglichst viel Krise von den den Menschen fernzuhalten“, wie Füracker sagte. Alle Ministerien tragen durch Kürzungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro nach seinen Worten einen Teil dazu bei, dass möglichst kostenbewusst gewirtschaftet wird.

# Die schwarz-orange Koalition hatte sich bei der Klausur übrigens nicht nur mit Haushaltsfragen beschäftigt. Es gelang eine Einigung auf ein Paket zum Klimaschutz. Das geplante neue Klimaschutzgesetz, bei dem es zuletzt gehakt hatte, wird auf den Weg gebracht. Eine „Klima-Milliarde“ soll die Pläne in der Praxis unterfüttern. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sprach von 50 neuen Maßnahmen. Dazu zählt auch eine Photovoltaik-Pflicht im gewerblichen Bereich. Über Fortschritte will Glauber jedes Jahr dem Landtag berichten. Anders als bei der Klimakonferenz in Glasgow kümmere sich die Koalition auch um konkrete Maßnahmen und die Finanzierung. Glauber sprach von einem „Booster für den Klimaschutz“.

# Bildung ist der größte Posten

# Die größten Posten im Haushaltsentwurf für 2022 sind der Bildungsbereich (24,7 Milliarden Euro), die Investitionsausgaben (11,3 Milliarden Euro) und der kommunale Finanzausgleich (10,6 Milliarden), von dem Städte und Gemeinde profitieren. In den Bereich Innere Sicherheit sollen 7,5 Milliarden Euro fließen, in den Gesundheitssektor 5,6 Milliarden Euro. Alles vorbehaltlich des Landtags, zu dessen Hoheitsrechten die Verabschiedung des Etats zählt. Dort kann an Einzelposten noch geschraubt und theoretisch sogar zusätzliche Ziele verankert werden. Die Beratungen dürften noch im Dezember beginnen.