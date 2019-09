Interview Bayerns Finanzminister im Stress-Test Söders neue Milliarden-Offensive, Stromtrassenstreit vor der Haustür und die Kommunalwahlen: Füracker muss jonglieren.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Der Oberpfälzer CSU-Chef und bayerische Finanzminister Albert Füracker hat in den nächsten Monaten zwei knackige Aufgaben vor sich: In München muss er einen Nachtragshaushalt festzurren, in der Oberpfalz will seine Partei neue Rathäuser und ein Landratsamt erobern. Foto: Christine Schröpf

Bad Staffelstein.Bei Albert Fürackers Amtsantritt vor eineinhalb Jahren gab es noch ein paar Skeptiker: Hat der gelernte Landwirt aus der Oberpfalz wirklich das Zeug, die bayerischen Finanztöpfe zu hüten. Die Zweifel sind inzwischen verstummt. Füracker gehört zu den wichtigsten Ressortchefs im Kabinett. In der Bayern-Koalition ist er dabei besonders gefordert: Regierungschef Markus Söder (CSU) und Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mangelt es nicht an kostspieligen Ideen. Gerade eben ist ein milliardenschweres neues Investitionspaket aufs Gleis gesetzt worden, das in den Nachtragshaushalt 2020 eingebettet werden muss. Dafür wird die Tilgung der bayerischen Staatsschulden kräftig heruntergefahren. In seiner Funktion als Oberpfälzer CSU-Chef steht Füracker ebenfalls vor einigen Herausforderungen: Bei der Kommunalwahl im März 2020 gilt es, nicht nur CSU-Bastionen zu verteidigen. Füracker hofft, dass es CSU-Kandidaten gelingt, mindestens ein Rathaus und auch noch ein Landratsamt zu erobern.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

########: ### #### ######### ## ##### #########. #### ##### ## ######### ###### ##, #### ### #### ### #### ######## ###### ### ## ### ##### ##### ############, ### ### ############# #####. ## ###### ### #################### #### ### ### ############## ############ ### #######, ########## ######## ### ### ############ ############# ## ######## ## #######. ### ### ##############, #### ## #### ## ################# ###### ######## ####.

################# ###### ##### ### ###### ## ### ########### ### #### #### ##### ######### ### #### ################# ######################## ###########. ### #### ####### ### #### ######### ### ### ################# #### #############?

### ################# ### ## #### ###### ### ################# ####### ### ### ######## #### #### ####### ##### ######. ### ###### ### ############ ########### ####### ########.

### ####### ### ########### ############## ### ## ######## ####/#### ###### #### ######### #### #######. ### ###### ##### #### #####?

## ############## ###### ### ##########, #### ### ### ######### #### ## #### ###### ### ### ######### ## ####. ### ###### ## ###### ### #################### ###########, ### #### ##### ##### #### ### ### ####################### ######## ####.

### #####, ### ############## ### #### ####### ## ################# #####? ## ##### ###### ##,# ########## #### ##########.

### #### ### #####. ##### ### ####################### #### ## #### #### ########## ###########. ##### ######### ### ######## ################# ### ### ###########, ### ######### ### ########### ### ### ########## ###############.

### ### ### ############# ### ##### „###### #######“, ### ### ### ###### ###### ########?

## ##### ###### ##, ### ### ## ##### ### ##########. ###### ### ###, ### #### ########### ######### ####, #### ##############, ### ######### ## ###### ######### ###### ###### – #### ### ############ ######. ## ####### ### ######## #### ######## ### ################ #### ## ############## ### ### ## ### ##### #### #### ## ######. ### ###### ######### #### ### ##### #### ##### ##### #####, ### #### ### #### ########. ## ### ########### ###### ##### ### #################, ### ### ### ####### ### ######## ## ### ## ######### #### ####### ###### ###.

###### ### ########## ####################: ### ###### ## ### #########?

#####, ### ### ######### ## ############# ### ########### ## ### ###, ##### ## #####, ###### ######## ############### ### ###################. ### #### ####### ##### ############## ## ### ######### #######, ##### ## #######, ### ### ### ######### ######## ###. ### ##### ## ####### ###, ############# #### ## ### ######## ######.

############## ##### #### #### ## #### ############# #########-########### ### #######, ####### ### ######################. ##### ### #######, #### ### ######## ####?

######### ######## ##### ### ######### ### ####. ## ### #### ##### ### #####, ### ### ########### #####. ### ##### ##### ### ######, #### ########## ## ############. #### #### #### ########### ### ### ######## ##### ########### ######, #### ## ########## ###### ## ############## ################ ##### ############# #####, ### ### ### ### ###### #### ### ### ### ########## ##### #### ### ### #######.

### ## ########## ##### ### ##### ############## ### ### ######## ### ##### ### ############## ######### ### #### ##### #######-##### ### ########### ##-############ ######### #########. ### ################# ### ### ######### ##### #### ######## ### ##### ### ######## ############ ################## #########.

#### #### ### ####### ### ### ################# ### ## ###### #### #### #### ######## ######## – ### #### ####### ########. ### #### ### ###### ######## ######, #### ### ### ####################### ###### #### ### #### ####### ######. ### #### #######, #### ### ###### ##### ########### ######## ### #### ######## #,# ### # ########## #### ######### ##### ### #### ##########, ### ############, ## ### ## ###### #### ######## ######### #####.

### ### ##### ##### ############## #########?

####. ### ### ### ###### #### ############# ##########. ## ###### ### ######## ########## ## ######: ### ### #### ##### ###### ## #################, ### ###### ########### ##### ### ##############. ### #### #### ###### ######## ##### ########, ## ### #####: #####, #### ### ######## #####. ### ##### ## ### ########### ###### ### ##### ############## ###### ###### #### ##### ########## #### #############. ### ### ##### #### ########## #####. ### ###### #### ###### ###### ######, ######## ## ######. ### #### ######## ###### ####### ##### #######. ################### ######### #### ###### ## ########### ######.

### ###### ##### ## #### ### ###### ## ### #### ### ####- ### #############. #### ########## ####### ### ###### #### ###### ### ###### ### ######## #####.

### ##### ##### ###### ##############, ### ######### ##### #### ### ##. ##### #### #### ### ### ######### ###### ######### ### ########### ##### ### ########## #### ## ########## #### ########. ## ####### ############# #### ## ### #### ### ########## ####. ### ##### ### #### #### ### ########## ###-####-############ ##### ######### ############. ##### ## ######### ## #### ##### ###### ######, ####### ### ###### ######## ## ############## #### ######## ##############. ###### ###### ## #### ## ###### ##### ###. ### ###### #### ###### ##### ### ############### ### ############ ###########. ### #### ### ### ######### ### ########## ##### ###### ######.

###### ######## #### ### #### ############### ### ###### ########. ### ####### ###### ###### ###, #### ### #### ### ####### ####### ########### ############### #### ### ###### ###### ###. ###### ########## #### #### ### ######## ########?

#### ### ########-############### ######, #### ### ######## ############## ########### #####, ####### ### ### ################ ########. ### ### #### #### ######### ### #####, #### ### ### ######## ######## ####### ######. ### ########## #### ##### ######## ######## ###### ### ########## #########.

#### ### ### ##### ############# ##################### #### ### ####### #### ###############: #### ### ### #### ## ### ##########. ###### ### #### #### ##### ### ##### #####, #### ### #### #######?

### #### ### ##: ### ##### #### ######, #### ### ### ############### ##### ##### #######, #### ## ###### ##### ### ### ### ####### ### #############################. ### ###### ### ####, #### ## ### ##### ### ####, ## ## #### ##### ### ### #### ################### #####. ### ##### ## #######, #### ###### #############, ## ### ################### #### ##### ####### #####. ### #### ##### ###, #### ### #### ###### #######. ###### ###### ### #######, ## ##### ####### #######. ### ######## #### #### ########### ########, ### ###### ####, ###### ## #####. ##### ####### ### #### ### ### ## ## #######.

####### ###### ########### #### ############# ## ###-####-####-####### ### ####### ### ###### ## ############ ###########. ### ### ### ######## #####?

### ############ ## ########### ################### #### ########## #############. ############ ### ####, ### #### ### ########## ### ################ ##########. ## ### ## ##### ##, #### ##### ### ##### ######### ####. ### ############# ### ### ######## ######. ### ######, ## ######### #### ###########.

## ##### ###### ##################### ### ############## ##### #### ### ######## #########. ### ### ######## ###### ######### #### ##### #######-###### ### ##########. ### ## ### ##### ##### ####### ######## ############, #### ### ###### ### ### #####?

#### ### ### ###### ### ##########, ### ### ######## ########### ########## ########. #### ### #### #####, ### #### ## ########### ######## ##########, #### ###### ####### ##### ############ #### #### #### ######### #######. #######: ### ########## ####. ### ################# ### ####. #### #### ### ## #### ######### ##### ## ######, #### ### ######### ####### ### ##### ###### ###### ### ##### #########-######## ######.

### #### ##### ### ##############, ####### #### ########### ###-#### ### ####### #### ###### ### ##### ###### ### ### ############ ####. ## ####### ### #### ### ####### ####### ###? #### ########## #############?

### ### ##### ##### ### ##### ## ########## #### ############# ##########. ####### ####### ### ### ############ ### ##### ####### ####### ### ###### ############. ### ### ##### #######, ######### ### #########. ### ###### ### #### ##### ####### ###, #### ### ## ############# ########, ## ### ########## ####### ### ### ###### ####### #######. #### ##### ###### ########## ##, ### ############# ### ###########. ## ###### ##### ### ### ### ######## ####### ########, ### ### ### ##-###### ##########. ### ####, #### ## #### ### #######. #### ##### ### ########### ### ### ### ##### #### ##. #### ## ##### ###### ####: ### #### #### ### ### #### #### ######## ######.

###### ############# #### ## ################# ##### ### ######## ### ### ########### ###-###-####. ### ####### ### #### ######### ### ######## ####### ### ########. #### ## ####, ######## ####### ### ######?

## #### ##### ###########. #### ### #### ### ########, #### ### ################ #### ###### ##### ########## ####. ## ### #### #######: #### ### ### ####### ######### ############ ###### ####, #### ### ###### ######, #### ### ######### #### ########### ##### #####. ### #### ### #### #####, ### ######## ##### ## ######, ##### #### #### #### ###### ########## ###### ### ## #### ##########, ### ########## ####### ####. ### ###### ########## ######### ##### #######.

######## ### ############ ###### ### ############, ########## ######## „#### ## ######“. #### #### ###### ###### #########, #### ### ############## ############ ####? ## #### ## ##### #### #### ############# ##########.

### ######. ## #####: ######### ########### ### ##########, ############ ########### ### ##########, ###### ######## ### ##########, ############## ############ #####. ### ###### ##### #### ####### ###### ######, ### ### ## ###### ### ############# ##### ###########, ### ### ########. ##### ###### ### ### ############## – #### ### ###### #### ########## #######.

####### ##### ###### #### ############-####### ### #########. ### ###### ### #####?

############ ##### ### ###. ####### ##### ### ####. ## ### ##### ###### ### #######: ### ###### #######, ### ############ ### ######### #### ### ########### #########. ## #### #### #### ########, ### ###### #### ##### ############ #######. ### ###### ### ### ###### ####### ###### ### ######## ###########. ###### ########### #### ########## ###### ### #### ###################### ### ### ####.

### #### ##### #### ########## ###### ##############. ####### ### ## #########, ### ########, #### ### ### ######## ######## ### ### ######### ##### ## ##### ###. ### ######## #### #########. ########## ##### ### ##########?

##### #### ## ### #####. ### #### ###### ### ####### ######, ######## ### ###### ##########, ### ### ##### ### ### ###### ########## #####, ###### ###, #### ########## ###########. ### #### #### ####, #### ### ###### #### ######### #### ########### ###.

## ##########, ### #### ### ######### ####### ## ########?

## #### ###### ##### ############ ## ####. #### ### #### ######## ##### ## ######## #### ######, ### ## #### #########, #### ### ##### ####### ########## ########.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########