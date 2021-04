Anzeige

Krankenhäuser Bayerns Gesundheitsminister für Ausgangsbeschränkungen Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich angesichts der steigenden Corona-Zahlen auf den Intensivstationen für Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen.

Mail an die Redaktion Klaus Holetschek spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Berlin.Es sei „verhältnismäßig, mal ein paar Wochen vielleicht nicht auf die Straße gehen zu können am Abend und da mitzuwirken“, sagte Holetschek am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Auslastung in den Kliniken werde in zwei bis drei Wochen einen Höchsstand erreichen. „Jetzt ist die Zeit zu handeln.“

