Energie Bayerns Grüne fordern Nachbesserung beim Heizen mit Holz

Auch in Neubauten muss nach Ansicht der Grünen in Bayern Heizen mit Holz rechtlich möglich bleiben. In einem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt, fordert die Landtagsfraktion von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Nachbesserungen an dessen Entwurf für das Gebäude-Energie-Gesetz. „Mit dem Gebäude-Energie-Gesetz sei Habeck zwar „ein großer Wurf gelungen“, „in einem Bereich aber setzen wir uns als Grüne Fraktion Bayern in Berlin zum Nachbessern ein“, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann am Mittwoch in München. Er sagte, dass dazu bereits Gespräche mit Habecks Ministerium liefen.

dpa