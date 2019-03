Landtag Bayerns Grüne wollen mehr Volksbegehren Nach erfolgreichem Volksbegehren „Artenvielfalt“: Grüne wollen ihre Politik künftig öfter mithilfe der Wähler durchsetzen.

Mail an die Redaktion Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im bayerischen Landtag Ludwig Hartmann, will weitere Volksbegehren initiieren, um bei Umweltthemen voranzukommen. Im Hintergrund Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Die bayerischen Grünen wollen mehr Volksbegehren. Einer der Schlüsse aus dem Projekt „Rettet die Bienen“ sei, diese Option bei Gesetzentwürfen immer zu prüfen, sagte Landtags-Fraktionschef Ludwig Hartmann. „Wenn es im Parlament nicht geht, schauen wir doch, ob wir es letztendlich partnerschaftlich mit Gleichgesinnten per Volksbegehren auf den Weg bringen.“

Als Beispiel für Politikfelder, bei denen Bayerns größte Oppositionsfraktion per Volksbegehren stärker Einfluss nehmen könnte, nannte er Flächenfraß, Klimaschutz und einen dritten Nationalpark.

Die Grünen gehörten zu den Unterstützern des Projekts „Rettet die Bienen“. Bei dem Volksbegehren für mehr Artenvielfalt gab es im Februar eine Rekordbeteiligung im Freistaat. Mehr als 18 Prozent der Wahlberechtigten - fast 1,75 Millionen Menschen - forderten mit ihren Unterschriften einen stärkeren Natur- und Artenschutz. Im Herbst soll ein Volksentscheid folgen.

Derzeit läuft zudem ein weiteres Projekt für ein Volksbegehren in Bayern: Ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Ärzten und Juristen will damit eine bessere Situation in der Pflege erreichen. Es hat ebenfalls die erste Hürde genommen. Die Initiatoren reichten am Freitag die Liste mit über 100 000 Unterschriften beim Innenministerium ein.

