Neue Besoldungsgruppe Bayerns Grund- und Mittelschullehrer bekommen mehr Geld von Alexander Kain

Merken

Mail an die Redaktion Bayern Grund- und Mittelschullehrer können sich über mehr Gehalt freuen. −Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Manche Lehrerverbände haben es seit langem gefordert, die Freien Wähler haben es stets unterstützt, die CSU hat sich lange Zeit dagegen gewehrt und doch hat es Markus Söder im vergangenen Jahr auf der Herbstklausur der CSU angekündigt und auf der CSU-Frühjahrsklausur nochmal bekräftigt: die Bezahlung nach A13 auch für Grund- und Mittelschullehrer.

Eine letzte Reiberei hatte es zwischen den Koalitionären allerdings noch gegeben – und zwar, wann genau die Umsetzung erfolgen soll. Die Freien Wähler forderten, noch in diesem Jahr, am besten noch vor der Landtagswahl – bei der CSU zeigte man sich hingegen inklusive Söder skeptisch, bevorzugte die nächste Legislaturperiode.







Piazolo: Umstellung in fünf Schritten

Nun hat auch das Kabinett die Einführung von A13 beschlossen – allerdings den genauen Start ein wenig undurchsichtig gelassen: Das Bildungsministerium spricht davon, „bereits ab Juni“ würden die Gehälter für die Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung an Grund- und Mittelschulen „sukzessive auf A13 angehoben“. Söder indes sprach bei der Pressekonferenz von einem Start erst am 1. Januar 2024 – so, wie auch die Landtagsfraktion der Freien Wähler. In deren Pressemitteilung heißt es: „Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. August 2028 wird eine stufenweise aufwachsende Übergangszulage für Grund- und Mittelschullehrkräfte in Ämtern der Besoldungsgruppen A12 und A12 mit Amtszulage gewährt. Die pensionswirksame Zulage dient der schrittweisen Angleichung der Besoldung dieses Personenkreises an die Besoldungsgruppe A13. Zum 1. September 2028 erfolgt in einem finalen Schritt die gesetzliche Überleitung aller Grund- und Mittelschullehrkräfte in die maßgeblichen Ämter der Besoldungsgruppe A13, die zu diesem Zeitpunkt zugleich als Eingangsämter bestimmt werden.“

Lesen Sie auch: Einigung im Tarifstreit: So viel mehr gibt es künftig im öffentlichen Dienst

Die Auflösung der Unklarheit kommt vom Schulminister Michael Piazolo selbst: „Noch im Juni dieses Jahres werden wir mit Hebungen in Richtung A13 für rund 4000 Lehrkräfte mit der Umsetzung beginnen“, teilte er mit. Im Klartext: Es geht um eine bessere Bezahlung von denjenigen, die ohnehin zur Beförderung anstehen, ermessen anhand von Leistung und Dienstalter.

„Ab dem nächsten Jahr werden dann alle Lehrkräfte, die noch nicht in A13 sind, jährlich schrittweise mehr Geld bekommen. So wird die Umstellung auf A13 in fünf Schritten abgeschlossen“, erläutert der Schulminister weiter.

Schrittweise heißt: Alle Grund- und Mittelschullehrer, die zum Jahresbeginn 2024 in den Besoldungsgruppen A12 oder A12 mit Amtszulage eingruppiert sind, erhalten beginnend ab dem 1. Januar 2024 eine monatliche Zulage. Diese wächst jährlich zum 1. Januar in fünf gleichmäßigen Schritten auf, bis letztlich die Besoldung von A13 erreicht ist. „Dann erhalten neu eingestellte Grund- und Mittelschullehrkräfte von Anfang an A13“, so Piazolo. Auch Berufsanfänger erhalten ab Januar 2024 die A13-Angleichungszulage.

„Verantwortung schlägt sich nun beim Lohn nieder“

Bei den Freien Wählern jubelte man gestern: „Versprochen – gehalten.“ Jahrelang habe man bei der CSU für eine Angleichung der Lehrerbezahlung auf A 13 geworben – „jetzt endlich ist es soweit: A13 für alle kommt“, so Tobias Gotthardt, bildungspolitischer Sprecher der Freien Wähler. Sein Kollege von der CSU, Gerhard Waschler, lobte die Kabinettsentscheidung ebenfalls: „Grund- und Mittelschullehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der grundlegenden Fähigkeiten und Werte unserer bayerischen Schüler. Sie leisten den Großteil der Arbeit im Bereich Inklusion. Diese Verantwortung schlägt sich nun auch beim Lohn nieder.“ Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmayr, mahnt hingegen, statt der benötigten 300 Millionen Euro stelle die Koalition bisher nur 17 Millionen Euro zur Verfügung – da müsse man wohl noch ein wenig nacharbeiten.