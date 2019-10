Handwerk

Bayerns Handwerk sieht sich auf dem Zenit

Dem bayerischen Handwerk geht es weiterhin glänzend - aber mit Sorge sieht Verbandspräsident Xaver Peteranderl die Rezession in der Industrie: „Auch das Handwerk wird sich dem nicht auf ewig entziehen können“, sagte er am Dienstag in München.