Bayerns Innenminister: Tod von Fan in Italien als Mahnung

Der Tod eines Fußball-Fans am Rande der Partie zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel in Italiens Serie A soll nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch als Mahnung für den deutschen Fußball dienen. „Gewalt und Rassismus sind absolut indiskutabel, egal ob im Fußballstadion oder im Umfeld von Fußballspielen. Das Gefährdungspotenzial von Gewaltbereiten ist auch bei uns hoch“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.