Tiere Bayerns Jäger wollen mehr Schutz für Hase, Rebhuhn und Fasan Bayerns Jäger machen sich Sorgen um Hase, Rebhuhn und Fasan. In vielen Regionen des Freistaats gebe es mittlerweile fast kein solches Niederwild mehr, sagte Jürgen Vocke, Präsident des Bayerischen Jagdverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Grund dafür: die immer intensivere Landwirtschaft mit ihren großen Maschinen. Inzwischen gebe es kaum noch Schutz für die Tiere durch Hecken, Ausbuchtungen, Blühwiesen und Feldraine.

Mail an die Redaktion Ein wilder Fasan schaut aus einer Wiese. Foto: Alexander Heinl/Archiv

Veitshöchheim.Nun will sich die Jägerschaft dafür einsetzen, dass das wieder besser wird. Von Freitag an und bis Sonntag treffen sich mehrere hundert Jäger aus Bayern im unterfränkischen Veitshöchheim zu ihrer Jahrestagung. Dabei wollen sie auch Resolutionen an die Politik erarbeiten. Eine davon wird sich mit dem stark bedrohten Niederwild beschäftigen. Auf der Tagung wird zudem über die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen, die Agrarpolitik der EU und den Wolf informiert und diskutiert.

In Bayern gibt es Vocke zufolge rund 65 000 Männer und Frauen mit einem Jagdschein. Etwa 48 000 von ihnen sind Mitglied im Bayerischen Jagdverband. Der Anteil der Frauen liegt bei rund zehn Prozent.