Kabinett Bayerns Journalisten sollen besser geschützt werden

Zum Schutz von Journalisten soll die Polizei in Bayern bei Versammlungen und anderen Anlässen spezielle Einsatzkonzepte prüfen. Das Kabinett der Staatsregierung beschloss am Dienstag bei seiner Sitzung in München ein 4-Punkte-Programm, das mit gezielten Maßnahmen die Sicherheitslage für Medienschaffende noch weiter ausbauen und verbessern soll. „Die Polizei ist deshalb gefordert, durch einzelfallbezogene Schutzmaßnahmen mögliche Gefahren für Medienvertreter abzuwehren. Hierfür erstellt sie auch anlassbezogene Gefährdungsbewertungen und gibt Verhaltenshinweise, um Gefahrensituationen aufseiten der Medienschaffenden noch besser einschätzen zu können“, teilte die Staatskanzlei mit.

dpa