Regierung Bayerns Kabinett berät Corona-Regeln Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage hat Ministerpräsident Markus Söder heute zu einer Sondersitzung gerufen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Armin Weigel/dpa-Pool/dpa/Archivbild

München.Um 12.00 Uhr will der Ministerrat nach Angaben der Staatskanzlei per Videoschalte über „weitere Maßnahmen“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten. Konkret dürfte das weitere Verschärfungen des Kurses im Kampf gegen Corona bedeuten.

Söder hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig hält.

Weitere Schritte sind denkbar

Denkbar sind härtere Schritte etwa im Bereich der Schulen und im Handel, aber auch größere Ausgangsbeschränkungen.

In Bayern gelten in Hotspots wie Nürnberg oder Passau bereits Ausgangsbeschränkungen. Der niederbayerische Landkreis Regen hat mit mehr als 520 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen einen der höchsten Werte in Deutschland.