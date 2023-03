Kriegsfolgen Bayerns Kabinett spricht mit Klitschko über Lage Ukraine Seit mehr als einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Im Ministerrat geht es daher einmal mehr um Hilfen für das Land im Osten Europas. Ein weiteres Thema ist die zunehmende Trockenheit im Land.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, steht nach einem Interview mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur in seinem Büro. Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

München.Zum Auftakt der Sitzung des bayerischen Kabinetts will sich der Ministerrat mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko über die Lage in der Ukraine austauschen. Der Freistaat verfügt seit 2018 über eine eigene Auslandsvertretung in der ukrainischen Hauptstadt. In der Sitzung des Kabinetts soll es dann auch erneut um die Hilfen Bayerns für die Ukraine gehen. Seit mehr als einem Jahr leidet das Land im Osten Europas unter den Folgen des russischen Angriffskriegs.

Weiteres Thema der um 10.00 Uhr startenden Kabinettssitzung ist die Trockenheit in Bayern. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will einen Bericht über die aktuelle Lage und die Prognosen abgeben. Am Mittwoch (22. März) ist Weltwassertag. In Bayern kämpfen zunehmend mehr Regionen, insbesondere in Franken, mit Wassermangel und sinkenden Grundwasserspiegeln.