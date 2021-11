Anzeige

Haushalt Bayerns Kabinett startet Sparklausur für Haushalt 2022 Im Schatten der sich wieder zuspitzenden Corona-Krise muss das bayerische Kabinett an diesem Wochenende seinen Plan für den nächsten Landeshaushalt aufstellen.

Mail an die Redaktion Blick in den Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz bei einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Die Klausur startet heute Nachmittag und findet aus Gründen des Infektionsschutzes nicht im Anwesen der Staatsregierung am Tegernsee, sondern in der deutlich geräumigeren Residenz in München statt.

Der Etat für 2022 soll dem Vernehmen nach trotz aller Sparansätze infolge der Pandemie und der damit verbundenen Steuermindereinnahmen dennoch Schwerpunkte in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung setzen. Die Ergebnisse der Beratungen sollen dann am Montagmittag bei einer Pressekonferenz in München vorgestellt werden.

Die Haushaltsberatungen finden wegen der Corona-Krise einmal mehr unter schwierigen Vorzeichen statt. Auch in Bayern sind die Steuereinnahmen seither massiv eingebrochen, hinzu kommt, dass der Staatshaushalt wegen der Pandemie bereits neue Schulden aufnehmen musste. Dem Vernehmen nach sind daher alle Ministerien gehalten, weitere Sparmöglichkeiten auszuloten.

