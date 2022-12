Nachwuchskräfte Bayerns Kliniken klagen über Azubi-Mangel in der Pflege

In Bayern haben in diesem Jahr deutlich weniger Menschen eine Ausbildung in der Pflege angefangen als noch im Jahr 2021. Die Zahl sei von rund 7600 auf etwa 6500 gesunken, sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Roland Engehausen, am Freitag bei einer Mitgliederversammlung in München. Der Rückgang um mehr als ein Zehntel sei „katastrophal“.

dpa