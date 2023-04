Metall- und Elekroindustrie Bayerns M+E-Industrie steckt mehr Geld in Forschung

Bayerns Metall- und Elektroindustrie hat ihre Bemühungen bei Forschung und Entwicklung deutlich gesteigert. Sowohl die Ausgaben als auch die Zahl der Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt, wie die Arbeitgeberverbände bayme und vbm am Mittwoch mitteilten. Die Zahl der in Forschung und Entwicklung beschäftigten Personen stieg um gut ein Drittel: Von 61.100 im Jahr 2011 auf 84.300 im Jahr 2021.

dpa