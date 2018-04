Geschichte Bayerns neue Schatzkammer Ein uraltes Brauhaus wurde für 8,4 Millionen Euro zum Museumsdepot umgebaut. Das erste der 1500 Exponate liegt schon drin.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Kunstministerin Marion Kiechle (Mitte) am Montag bei ihrem Regensburger Museumstrip. Richard Loibl (Haus der bayerischen Geschichte) und Peter Thumann (Staatliches Baumt, links) führen sie über das Museumsareal am Donaumarkt. Foto: Pfeifer

Regensburg.Der Österreicher Stadel am Donaumarkt hat in seiner langen Geschichte viele Funktionen erfüllt. Im 17. Jahrhundert war er Bräuhaus, später Braunbierbrauerei, im 18. Jahrhundert Salzstadel und schließlich Domizil der k. k. Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft mit Sitz in Wien. Seit Montag hat der wuchtige Bau wieder neue Herren und wieder eine neue Aufgabe: als Depot für das Museum der Bayerischen Geschichte. Auf 2000 Quadratmetern werden hier künftig die Objekte lagern, die über 200 Jahre voller Höhepunkte und schwerer Rückschläge erzählen und die Dauer- und wechselnde Sonderausstellungen des Museums nebenan bestücken.

Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer übergab das Haus gestern an den Freistaat. Der war in Gestalt der gerade installierten Kunstministerin Marion Kiechle vertreten. Sie nahm in Regensburg einen ihrer ersten offiziellen Termine wahr. Das Depot, unterstrich sie, sei die wertvollste Schatzkammer des Bayern-Museums.

6000 Gulden kostete es 1786, den Stadel mit einer mächtigen, heute noch beeindruckenden Balkenkonstruktion für die tonnenschwere Salzlast auszustatten. „Diese Summe entspricht heute rund zwei Millionen Euro“, rechnete die Regensburger Bürgermeisterin um – ein bescheidener Betrag im Vergleich zu den 8,36 Millionen Euro, die der aktuelle Umbau gekostet hat. In drei Jahren Bauzeit erhielt der historische Stadel Werkstätten und Büros (360 Quadratmeter), Rollregale, Lagerkäfige und moderne Sicherheits- und Klimatechnik. Bei 40 Prozent Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von 14 bis 25 Grad lagern hier künftig 1500 Objekte. Die Exponate ziehen – mit Blick auf das Hochwasser-Risiko am Donaumarkt – in die Obergeschosse, Werkstätten ins Parterre. Sechs Brunnen im Haus sollen außerdem verhindern, dass bei erhöhtem Donaupegel Wasser von unten ins Gebäude dringt.

Ab Februar 2019 werden Restauratoren in zwei Schichten das Museum mit etwa 600 Exponaten aus dem Depot bestücken. Unterschiedlichste Dinge stehen für jeweils eine Episode aus Bayerns Geschichte: vom Prunkschlitten von König Ludwig II. bis zum ersten Dienstwagen von Ministerpräsident Alfons Goppel, vom Dirndl von Oktoberfestwirtin Gabriele Weishäupl bis zu einem Further Drachenkopf, die beide Feiern in Bayern symbolisieren.

Im Plenarsaal flogen die Fetzen



Bayerns Vorzeige-Bau sollte eigentlich im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. Ein Brand auf der Baustelle im Sommer 2017 erzwang die Verschiebung der Eröffnung um ein Jahr, auf Mai 2019, und trieb die Kosten auf knapp 90 Millionen Euro hoch. Die genaue Ursache und der Hergang der Brandkatastrophe blieben bis heute ungeklärt.

Eines der größten Exponate wird der Wandteppich aus dem alten Plenarsaal des Landtags sein. Er findet im 2500 Quadratmeter großen Obergeschoss des Museums seinen maßgeschneiderten Platz. Die gefaltete Dachhaut wurde auf die sieben mal sieben Meter Größe des Teppichs ausgerichtet.

Unter dem Wandbehang wurde im Plenarsaal zwischen 1950 und 2004 enragiert debattiert, diskutiert und abgestimmt. Bei Themen wie Gebietsreform und Flurbereinigung, Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf oder bei der Aussprache zum Grundgesetz flogen die Fetzen. „Da wurde übrigens auch das bayerische Prinzip geboren, in Bonn anders zu stimmen als in München“, erklärte Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Im Museum werden Besucher über einige bayerische Streitthemen selbst abstimmen und die Ergebnisse von heute mit denen von damals vergleichen können.

Der Teppich aus dem alten Münchner Plenarsaal ist Objekt Nr. 1 im neuen Depot. Vom Star des Festakts war am Montag allerdings nicht mehr zu sehen als eine luftdicht verpackte, sieben Meter lange Wurst, Loibl: „Der Teppich bleibt natürlich eingepackt, bis er ins Museum kommt.“ Das monumentale Stück, 1950 in München gefertigt, ist ein Zeugnis der parlamentarischen Entwicklung Bayerns. Nebenbei erzählt er vom schwierigen Weg des Freistaats zur Demokratie und davon, wie lange die braune Vergangenheit nachwirkte. Den Wandbehang hatte Hermann Kaspar entworfen, Professor an der Akademie der schönen Künste. Erst spät kochte Kaspars NS-Vergangenheit hoch. Die Episode mache deutlich, so Richard Loibl, dass „wir Bayern kein Volk von Widerstandskämpfern waren“.

Anhand von zunächst unverdächtigen Objekten den Subtext bayerischer Geschichte zu erzählen und persönliche Erinnerungsstücke exemplarisch zu nehmen für die Entwicklung des Freistaats, gehört zur Museumsstrategie. Das Konzept wurde von Kritikern ziemlich gerupft; sie äußerten sich kernig über ein „Sammelsurium von Kitsch“. Ministerin Kiechle verteidigte das Prestige-Projekt am Montag. „Es gibt noch kein Museum dieses Zuschnitts.“ Und die Idee, auf 30 Bühnen und in acht Kulturkabinetten bayerische Geschichte erlebbar zu machen, begeistere sie.

Die Kritik an der Architektur und der Fassade, der Gegner den „Charme einer Lagerhalle“ attestierten, hat sich inzwischen beruhigt. Wenn der Komplex fertig ist, sind Richard Loibl und Architekt Stefan Traxler überzeugt, wird sich die Stimmung drehen. Einen ersten Test gibt es am 9./1o. Juni beim großen Fest, mit dem sich das Museum erstmals öffentlich präsentiert. Ein Magnet dürfte der halbstündige Film mit Kabarettist Christoph Süß werden. In einem 360-Grad-Panorama breitet er in wechselnden Rollen Bayerns Geschichte von 100 bis 1800 aus.

Die Dauerausstellung knüpft an das Panorama an. Auf Schaubühnen und in Kabinetten wird hinterfragt, was typisch bayerisch ist, prägende Episoden werden ausgeleuchtet: der mysteriöse Tod von Ludwig II., die Umstände, unter denen Bayern in Chicago erstmals traditionell und modern zugleich auftrat, wie Hitler in München groß wurde oder auch, wie Vertriebene in Franken Popmusik ermöglichten.

Das erklärte Lieblingsstück von Richard Loibl ist übrigens der Fluchtballon von Naila. In dem selbstgenähten Fluggerät war zwei DDR-Familien 1979 ihre spektakuläre Flucht in den Westen gelungen. Das kinoreife Abenteuer machte später in Hollywood Furore. Aktuell wird es von Michael „Bully“ Herbig verfilmt.

