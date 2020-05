Anzeige

Fussball Bayerns Neuer bestreitet gegen BVB 400. Bundesliga-Spiel Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München absolviert am Dienstag im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund seine 400.

Mail an die Redaktion Manuel Neuer von Bayern. Foto: Andreas Gebert/Reuters-Pool/dpa

Dortmund.Partie in der Fußball-Bundesliga. Der 34 Jahre alte Torhüter ist der 68. Spieler, der diese Marke durchbricht, wie „bundesliga.de“ kurz vor dem Anpfiff des Liga-Gipfels schrieb. Nach Angaben des Datendienstleisters Opta absolvierte seit Neuers Liga-Debüt am zweiten Spieltag der Saison 2006/07 kein anderer Profi so viele Bundesliga-Spiele wie Neuer. Der Kapitän der Nationalmannschaft war 2011 vom FC Schalke nach München gewechselt und hatte seinen Vertrag beim Rekordmeister in der vergangenen Woche bis 2023 verlängert.